Menos de um mês após abandonar o WTA 500 de Tóquio, com dores nas costas, Bia Haddad Maia volta às quadras nesta sexta-feira (15) no duelo entre o time brasileiro e a Argentina, pelos playoffs da Billie Jean King Cup. A tenista número 1 do Brasil e 17ª do mundo garante estar 100% recuperada do problema sofrido em 23 de outubro.