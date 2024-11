A medalhista olímpica Laura Pigossi vai abrir o confronto entre Brasil e Argentina nesta sexta-feira (15), pela Billie Jean King Cup, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Ela enfrentará Solana Sierra, principal tenista argentina neste duelo, a partir das 15 horas desta sexta. Bia Haddad Maia fará o segundo jogo do confronto, contra Jazmin Ortenzi.