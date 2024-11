O tênis feminino do Brasil teve bons motivos para comemorar nesta quarta-feira (13). O primeiro deles foi o ingresso de Victoria Barros, 14 anos, no ranking da WTA. E o segundo, a vitória de Naná Silva, também 14, sobre a britânica Mika Stojsavljevic, sétima do mundo e campeã do US Open na categoria juvenil.