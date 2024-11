Segundo colocado do ranking e embalado na temporada, Alexander Zverev está muito próximo das semifinais do ATP Finals, disputado em Turim, na Itália. Nesta quarta-feira (13), o alemão mostrou força no saque e, sem permitir nenhum break, fez 7/6 (7-3) e 6/3 diante do norueguês Casper Ruud. Líder isolado com duas vitórias por 2 a 0, basta ganhar um set diante de Carlos Alcaraz, na sexta-feira, pela vaga.