Inter tem tudo para confirmar o título no próximo domingo

Não creio que o Inter vá se perder na própria vantagem. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A vitória colorada no primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho empolgou. Vencer o maior rival, fora de casa e atuando em alto nível é motivo de êxtase para qualquer time de futebol.

O torcedor começa a semana com o moral elevado. Não tem como ser diferente. Nossa parte, como quem frequenta a arquibancada, é exaltar o que foi feito pelos jogadores no gramado da Arena. Esse tipo de atuação entra para história.

Além do resultado, a equipe teve desempenho. É bonito ver o time funcionando taticamente. Fica evidente que durante a semana o trabalho está sendo realizado com perfeição.

Saber que o resultado não foi construído por acaso tranquiliza o ambiente para um campeonato que é decidido em duas partidas.

A tendência é de que o grupo apresente o mesmo jogo no domingo (16). Um ponto relevante nesse contexto é que o confronto será disputado no Beira-Rio, com o fator local a favor do Inter.

Em uma final, com vantagem no placar, o ânimo do ambiente precisa ser trabalhado. O resultado de 2 a 0 construído pelo Inter vai entrar em campo. É inevitável.

Porém, o grande ponto é: o que o Inter fará para que isso não se transforme em algo negativo?

Como Roger vai trabalhar, na prática, a postura do time dentro de campo? Essas perguntas devem acontecer nos corredores do estádio Beira-Rio.

Pé no chão

Nos bastidores divulgados pelo Inter, as falas dos jogadores e da comissão técnica tranquilizam. Ainda no calor do pós-jogo, o elenco se mostrava com os pés no chão e respeitando o Grêmio.

De fato, o título ainda não é uma realidade, e os jogadores precisam ter em mente de que as coisas só serão tratadas como definitivas após o apito final.

Não creio que o Inter vá se perder na própria vantagem. O desempenho da equipe está sólido. Todos sabem se encontrar dentro de campo e jogam com bastante entrosamento.

Com tranquilidade, sabedoria e pés no chão, o Colorado tem tudo para confirmar o título às 18h do próximo domingo.