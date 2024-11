Após uma estreia decepcionante, Carlos Alcaraz conquistou sua primeira vitória no ATP Finals, nesta quarta-feira. O tenista número três do mundo superou o russo Andrey Rublev por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (10/8), em 1h36min. Com o resultado, Alcaraz manteve suas chances de avançar ao mata-mata do torneio que reúne os oito melhores da temporada, em Turim, na Itália.