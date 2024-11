O tenista brasileiro João Fonseca começou com vitória no challenger de Lyon, na França. Nesta terça-feira (12), ele derrotou o local Maxime Janvier, de 28 anos e vindo do qualificatório, por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 6/3, em jogo que teve uma horae 45 minutos de duração.