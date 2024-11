Jannik Sinner continua imbatível no ATP Finals caseiro, disputado em Turim, na Itália. Nesta terça-feira, o líder do ranking reencontrou o norte-americano Taylor Fritz, com quem decidiu o título no US Open, e voltou a vencer, desta vez valendo a liderança do grupo Ilie Nastase, com duplo 6/4, encaminhando uma das vagas às semifinais.