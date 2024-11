O tenista americano Taylor Fritz, número 6 do mundo, conseguiu sua primeira vitória no ATP Finals que começou neste domingo (10), em Turim, ao vencer o russo Daniil Medvedev, quarto, que voltou a mostrar descontrole emocional. A partida terminou em 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em uma hora e 20 minutos.