A decisão do WTA Finals não reuniu as favoritas Aryna Sabaleka e Iga Swiatek, respectivamente números 1 e 2 do ranking mundial, mas foi muito bem disputada e emocionante. Neste sábado (9), em Riad, na Arábia Saudita, a norte-americana Coco Gauff e a chinesa Qinwen Zheng proporcionaram uma grande batalha e levaram o público ao delírio nas arquibancadas.