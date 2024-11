A canadense Gabriela Dabrowski e a neo-zelandesa Erin Routliffe são as novas campeãs do WTA Finals, torneio que reúne as oito melhores duplas da temporada do tênis. Neste sábado (9), em Riad, na Arábia Saudita, elas derrotaram a parceria da norte-americana Taylor Townsend e da tcheca Katerina Siniaková por 2 a 0, parciais de 7/5 e 6/3, em jogo que teve uma hora e 34 minutos de duração.