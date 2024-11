Grandes rivais na temporada e apontados entre os principais nomes da atualidade do tênis, o italiano Jannik Sinner, líder do ranking, e o espanhol Carlos Alcaraz, atualmente no terceiro posto, caíram em lados opostos no sorteio dos grupos do ATP Finals, deixando aberta a possibilidade de se encontrarem somente em uma decisão. A grande ausência é do sérvio Novak Djokovic, fora por lesão.