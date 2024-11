O brasileiro João Fonseca foi eliminado nas oitavas de final do Challenger de Helsinque, na Finlândia. Nesta quinta-feira (7), o carioca de 18 anos e número 3 do Brasil perdeu para o britânico Jan Choinski, 185º do ranking mundial por 2 a 1, de virada, parciais de 0/6, 6/1 e 6/2, após uma hora e 27 minutos de partida.