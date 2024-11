Novak Djokovic surpreendeu nesta terça-feira ao anunciar que não disputará o ATP Finals, torneio que encerra a temporada e para o qual estava perto da classificação. O tenista sérvio alegou um problema físico para desistir da briga pela vaga. Com a desistência do ex-número 1 do mundo, a organização da competição fechou sua lista de classificados.