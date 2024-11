Thiago Monteiro teve a chance de fechar com 6 a 5 no tie-break no terceiro set e não aproveitou. O veterano Richard Gasquet emplacou três pontos seguidos e superou o brasileiro, de virada, na estreia do ATP 250 de Metz, na França, em dura batalha de três sets, com vitória por 4/6, 6/4 e 7/6 (8/6) após duas horas e 21 minutos de jogo.