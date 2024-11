Aryna Sabalenka já está na semifinal do WTA Finals de Riad, na Arábia Saudita. E necessita de apenas mais uma vitória para concretizar seu sonho de fechar a temporada na liderança do ranking, depois de superar Iga Swiatek no topo da lista. Nesta segunda-feira (4), a belarussa ganhou da italiana Jasmine Paolini por 6/3 e 7/5 e, com seu segundo triunfo seguido, já se garantiu na próxima fase.