Defesa pede ao júri que dê o benefício da dúvida a Harvey Weinstein

Weinstein, de 73 anos e outrora todo-poderoso produtor da indústria cinematográfica americana, voltou a se sentar no banco de réus depois que uma corte de apelações do estado de Nova York anulou, em 2024, uma condenação de 23 anos pelas mesmas acusações, alegando falhas processuais.

"Se houver alguma dúvida sobre seu caso, é preciso descartá-lo. Estas são as pessoas que querem que você acredite, são todas mulheres com sonhos destruídos", disse o advogado de defesa Athur Aidala sobre as mulheres que testemunharam contra Weinstein no julgamento.