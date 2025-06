Como foi a reconstrução do Thunder até chegar à final da NBA

Shai Gilgeous-Alexander (E) e Sam Presti (D) são parte importante da reconstrução do Thunder.

Depois do fracasso, OKC começou um processo de desmanche inesperado. Ainda em 2012, Harden saiu para o Houston Rockets .

Mesmo sem ele, o time seguiu competitivo, beirando uma nova decisão. No entanto, não aconteceu. Em 2016, Durant foi o segundo a abandonar o time , rumo ao Golden State Warrios, onde venceu dois títulos.

Harden, Durant e Westbrook surgiram no OKC e se tornaram MVP da NBA.

A reconstrução

Já no primeiro ano de processo, OKC conseguiu fazer um movimento que mudou seu futuro .

Recrutado pelo Los Angeles Clippers, Shai Gilgeous-Alexander — eleito MVP da NBA na atual temporada — não chegou com status de futura grande estrela.

Até por isso o armador canadense foi utilizado como moeda de troca . Ele e Danilo Gallinari foram enviados para o Thunder, além de seis escolhas de primeira rodada, para os Clippers contarem com Paul George .

Em 2020, Mark Daigneault foi contratado como treinador e ele teve papel fundamental na montagem desta equipe, ao lado de Sam Presti, gerente-geral do Thunder.

Mark Daigneault é o treinador do Thunder.

A qualidade veio por meio do draft. No recrutamento de 2021 foram três escolhas de primeira rodada .

Josh Giddey e Tre Mann chegaram, enquanto a pick 16 foi trocada por mais outras futuras com os Rockets, que selecionaram Alperen Sengun .

Holmgren foi um dos acertos do OKC no draft.

No draft seguinte, uma aula de OKC. Na segunda escolha geral foi selecionado Chet Holmgren . Enquanto Jalen Williams foi recrutado na 12ª.

Na temporada regular, OKC teve a melhor campanha , com 68 vitórias e 14 derrotas. Caso vença o título contra o Indiana Pacers , o time pode chegar a 84 triunfos totais, tornando-se a terceira melhor campanha da história da NBA.

Futuro que empolga

— É difícil projetar uma dinastia, mas poucos times tiveram posições melhores para isso do que esse Thunder. Pensando que vençam o título em 2025, vão ter inúmeras escolhas de draft, contratos longos das principais estrelas e contam com o fator idade: Shai tem 26, Williams, 23, e Holmgren, 22. Com a mentalidade, qualidade e potencial desse time, não é algo surreal pensar em domínio da NBA por parte de OKC — explica Sasso.