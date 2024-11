Dominantes no circuito, números 1 e 2 do ranking, Aryna Sabalenka e Iga Swiatek iniciaram o WTA Finals como principais candidatas a protagonizar a decisão. A polonesa caiu na primeira fase e a bielorrussa, atual líder do ranking, foi desbancada na semifinal desta sexta-feira (8) pela norte-americana Coco Gauff, terceira do mundo, sendo eliminada com revés de 7/6 (7-4) e 6/3 em Riad, na Arábia Saudita.