Sem Djokovic, ATP Finals confirma renovação no tênis masculino e decreta fim do Big 3

A temporada do tênis masculino chega ao fim nesta semana com a disputa do ATP Finals. O torneio que reúne os oito melhores do ano, em Turim, confirma duas tendências no esporte a partir deste domingo: a nova geração já se estabeleceu e o badalado "Big 3" chegou ao fim após um domínio de 20 anos. Será a primeira vez desde 2001 que o Finals não terá a presença de nenhum membro deste seleto grupo, formado por Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic.