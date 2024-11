Em Porto Alegre Notícia

Empreendimento com prédio de 130 metros de altura no bairro Praia de Belas é aprovado

O projeto do Grupo Zaffari divide opiniões, mas secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade afirma que "impacto será mínimo". Grupo de moradores contrários entrou com representação no Ministério Público

14/11/2024 - 21h23min Atualizada em 15/11/2024 - 20h48min Compartilhar Compartilhar