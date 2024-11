A loja da Sommelier Wine Store no BarraShoppingSul, na zona sul de Porto Alegre, será a primeira da marca em um shopping. Criada há 17 anos, a empresa teve prejuízo de R$ 800 mil na enchente, quando perdeu o estoque de 15 mil garrafas no centro de distribuição no bairro São Geraldo. Valor igual está sendo investido agora na nova operação, formado por capital próprio e empréstimos em bancos.