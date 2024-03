O episódio desta quinta-feira (21) do podcast Radar de Inovação é transmitido diretamente do Estúdio RBS no South Summit Brazil 2024, em Porto Alegre. A live aborda os destaques do evento no Cais Mauá, que coloca a Capital como centro de inovação. Os convidados são o CEO da Zuna Estágios, Everton Mendes, a gerente de inovação do banco BV, Juliana Lima, e o CEO da PureAi, Felipe Eilert.