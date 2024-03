Circular pelo Marketplace do South Summit é dar de cara com a criatividade das startups, empresas e hubs de inovação. Situado na parte central do evento no Cais Mauá, o espaço abriga cerca de 160 estandes onde o público tem à disposição inúmeras opções tecnológicas para conhecer, como equipamentos de simulação virtual. E o melhor: muita coisa é interativa.