O primeiro dia do South Summit em Porto Alegre, nesta quarta-feira (20), foi marcado pelo céu azul, calor de 36 graus e pela grande presença de visitantes. Quem foi acompanhar as palestras no Corner Stage acabou enfrentando filas. Também tiveram outras atrações bastante concorridas, como as batalhas de startups no espaço The Next Big Thing, com soluções voltadas para a indústria 5.0, inovações para empresas de diversos ramos e também do segmento de saúde. No começo da noite, ocorreu a cerimônia de abertura. Depois de um belo pôr do sol no Guaíba, um alerta meteorológico acabou antecipando o encerramento de um dos principais painéis da noite.