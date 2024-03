Foco, passos no mesmo lugar, repetição de roteiro aos sussurros e inquietação são alguns dos movimentos que marcam os bastidores das batalhas de startups, no South Summit Brazil. Após a satisfação de chegar entre as 50 finalistas da competição, os líderes de cada empreendimento precisam vender seu negócio em espaço curto de tempo, driblando nervosismo e ansiedade na busca pelo topo no evento.