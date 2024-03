Na abertura oficial do South Summit, o governador do Estado, Eduardo Leite e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, apontaram os significados e o legado para o Rio Grande do Sul com a realização de mais um evento na Capital. Até a próxima sexta-feira, Porto Alegre estará no foco das atenções do país e do mundo quando o tema é inovação. Serão mais de 600 palestrantes e 24 mil visitantes esperados em três dias.