A primeira manhã do South Summit em Porto Alegre, nesta quarta-feira (20), foi marcada pelo calor intenso e pela grande presença de visitantes. Além disso, era possível ver filas de pessoas esperando para acompanhar as palestras no Corner Stage. Em função da temperatura, que era de 31ºC ao meio-dia, muita gente buscava por água em máquinas distribuídas pelos armazéns do Cais Mauá, no Centro Histórico.