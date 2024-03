A abertura da competição de startups no South Summit Brazil 2024, realizado em Porto Alegre a partir desta quarta-feira (20), contou com empreendedores discutindo soluções no âmbito da indústria 5.0, marcada pelo foco na integração entre humanos e inteligência artificial (IA) em ambiente de constante inovação. Automação, IA, monitoramento eficiente, redução de custos e sustentabilidade dominaram o palco da batalha.