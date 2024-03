Patrocinadora do South Summit pelo terceiro ano consecutivo, a Claro decidiu anunciar durante o evento uma parceria com a Gramado Parks que garante aos clientes cadastrados no Claro Clube desconto de 25% nos parques Snowland e Acquamotion, em Gramado, e nas rodas gigantes Yup Star, de Foz do Iguaçu e do Rio de Janeiro.