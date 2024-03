O South Summit deste ano tem churrasco, mate, bombacha e até seres místicos do folclore gaúcho - ao menos, no ambiente virtual. A Epopeia, empresa que desenvolveu o jogo de videogame Gaucho and The Grassland (Gaúcho e o Pampa, em tradução livre), está com estande no evento que inicia na quarta (20) e vai até sexta-feira (22).