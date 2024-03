A segunda batalha de startups do South Summit focou em soluções inovadoras para empresas de diversos ramos. Em uma arena The Next Big Thing lotada, competidores da categoria Enterprise apresentaram uma série de ferramentas que buscam facilitar a vida das companhias e aumentar a produtividade por meio da simplificação. As alternativas sugeridas pelas startups vão desde monitoramento e análise de clientes por vídeo até plataforma que promete “dar match” entre empresas que querem contratar e pessoas que buscam vaga no mercado de trabalho.