Cano de rede pluvial que desemboca em praia do Belém Novo não carrega esgoto cloacal, diz Dmae

No extremo sul de Porto Alegre, o aparecimento de um cano que passa por baixo da Avenida Beira Rio, na altura do número 1383, e desemboca em plena praia do bairro Belém Novo tem inquietado moradores da região. O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informa que, na segunda-feira (30), fez um reparo em uma rede pluvial que estava quebrada, um serviço programado após solicitação da Subprefeitura Extremo Sul, instalando uma nova tubulação.

Segundo o órgão, o cano laranja de 75 milímetros de diâmetro serve apenas para dar vazão à água da chuva, e não ao esgoto cloacal. A ligação direta com o Guaíba é padrão para esgotos pluviais e não vai impactar na balneabilidade das três praias monitoradas pela Prefeitura no bairro, segundo o Dmae. Conforme o relatório mais recente de balneabilidade, somente a praia do Leblon – na Avenida Beira Rio, em frente à rua Antônio da Silva Só – está própria para banho.

De acordo com o morador de 59 anos Luiz Henrique Pinheiro Mayer, o trabalho foi executado pelo Dmae após solicitações suas junto à prefeitura para melhorias no sistema de drenagem. Desde abril, Luiz mora em uma casa ao pé do morro, e vinha observando o acúmulo de água no quintal e na garagem toda vez que chovia, reunindo mosquitos e sapos.