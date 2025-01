Último dia do ano começa com sol e mar limpo no Litoral Norte

Depois de um amanhecer nublado, que fez os veranistas acordarem olhando para o céu com preocupação, o sol reapareceu ainda antes das 8h e garantiu mais um dia de praia no Litoral Norte nesta terça-feira (31), último dia do ano. Ao longo da manhã, o céu ficou nublado, intercalando períodos com predominância de sol.