Incêndio destrói parcialmente residência em Novo Hamburgo

Um casal e uma criança estavam no imóvel, no bairro Rio Branco, quando as chamas se iniciaram. Eles conseguiram sair e não ficaram feridos

03/01/2025 - 07h44min