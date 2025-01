EUA: Trump aparece com primeira-ministra italiana em seu clube na Flórida

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, apareceu com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, ontem. Ela estava visitando o clube do republicano em Mar-a-Lago, na Flórida. "Estou aqui com uma mulher fantástica, a primeira-ministra da Itália. Ela realmente conquistou a Europa, e todos os outros, e vamos jantar esta noite", disse Trump.

O presidente eleito assistiu a exibição de um documentário junto a Meloni e seu escolhido como secretário de Estado do novo governo americano, o senador da Flórida Marco Rubio, bem como o deputado da Flórida Mike Waltz - escolha de Trump para conselheiro de segurança nacional - e Scott Bessent - escolhido para chefiar o Departamento do Tesouro.

Meloni segue os passos do presidente da Argentina, Javier Milei, que se tornou o primeiro líder mundial a se encontrar com Trump em Mar-a-Lago após sua vitória no dia das eleições em novembro. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, e o primeiro-ministro Viktor Orbán, da Hungria, também já viajaram à Flórida para se encontrar com o presidente eleito.