Fabricante de celulose e papel com sede no Chile e unidade em Guaíba, a CMPC é uma empresa que está ganhando com a substituição de produtos plásticos por material renovável. Conforme a gerente da CMPC Ventures, Bernardita Maria Araya, essa vantagem competitiva do segmento não acomoda a empresa, ao contrário, desafia a buscar novas aplicações para o material - também uma resposta para as críticas sobre o cultivo de eucaliptos. Araya foi palestrante do South Summit, nesta quinta-feira (21), e, em entrevista à coluna, falou sobre a busca da gigante centenária por parcerias para inovar, envolvendo empresas, pessoas e poder público. A executiva estreou no evento de inovação com uma ambição: fazer contato com startups brasileiras para buscar parcerias como a que já tem com uma finlandesa.