A Operação Tempus Veritatis, deflagrada pela Polícia Federal na semana passada e que resultou em cumprimento de mandados judiciais contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (incluindo o próprio), gerou controvérsia no meio jurídico. Entre os indícios que motivaram a ação, que incluiu quatro prisões preventivas, está o vídeo de uma reunião na qual o então mandatário nacional e ministros cogitam "virar a mesa" antes das eleições e colocam em dúvida a legitimidade do pleito presidencial, no qual ele acabaria derrotado.