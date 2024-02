O general Augusto Heleno defendeu, durante a reunião da cúpula de governo do então presidente Jair Bolsonaro em julho de 2022, “virada de mesa” antes das eleições de 2022. Na mesma reunião, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) mostrou preocupação com possível vazamento do esquema que estaria sendo montado pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para "acompanhar o que os dois lados estão fazendo" — uma referência as campanhas de Lula e Bolsonaro.