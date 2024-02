Em julho de 2022, o então presidente Jair Bolsonaro disse a ministros de seu governo que as eleições que aconteceriam três meses depois seriam fraudadas para dar a vitória ao seu adversário, Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro afirmou que os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), citando nominalmente Edson Fachin, Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, não eram dignos de confiança e que ele só chegou ao cargo por um erro do sistema que o impediria de reeleger-se.