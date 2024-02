A Polícia Federal (PF) marcou para a tarde desta sexta-feira (9) as audiências de custódia de quatro presos pela Operação Tempus Veritatis na quinta (8). Entre os detidos a serem ouvidos, estão os militares Rafael Martins de Oliveira, major das Forças Especiais do Exército, e Marcelo Costa Câmara, coronel do Exército e ex-assessor especial do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Além deles, a PF ouvirá o ex-assessor Filipe Martins, que teria entregue a minuta do golpe ao ex-presidente, e o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto.