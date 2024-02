A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que autorizou a Operação Tempus Veritatis, deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (8), traz reproduções de diálogos obtidos pela investigação. São conversas por aplicativos de mensagem, usadas como provas de que era tramado um golpe de Estado no Brasil, para evitar a confirmação do resultado das eleições de 2022, em que o então presidente, Jair Bolsonaro (PL), foi derrotado.