Se fosse um filme, o nome poderia ser Os Trapalhões e o Golpe Fracassado. Fosse enredo de escola de samba, já que estamos às vésperas do Carnaval, seria algo como "O golpe que deu errado e seus personagens delirantes". Mas não é filme, nem samba-enredo o que um grupo de golpistas de paletó, farda ou camisa de time de futebol tentou fazer no segundo semestre de 2022 e nos primeiros dias de janeiro de 2023 para continuar no poder depois da derrota nas urnas.