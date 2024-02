O ano legislativo foi aberto nesta segunda-feira (5), com uma sessão solene que marca a retomada das atividades da Câmara dos Deputados e o Senado. A solenidade ocorreu em meio a disputa por emendas parlamentares com o governo. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que o orçamento é de todos os brasileiros, não só do Executivo.