Justiça decide que presidente e dois conselheiros do Tribunal de Contas do Estado terão de devolver mais de R$ 1,2 milhão recebidos indevidamente

Três conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) terão de devolver aos cofres públicos mais de R$ 1,2 milhão recebidos de forma indevida. A decisão condenatória em segundo grau foi tomada pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) em 19 de dezembro. Ainda cabe recurso.