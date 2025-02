Primeira cúpula UE-Ásia Central será realizada nos dias 3 e 4 de abril

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, juntamente com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, viajarão ao Uzbequistão para a primeira cúpula UE-Ásia Central, nos dias 3 e 4 de abril. A cúpula será realizada pelo presidente uzbeque, Shavkat Mirziyoyev, com a participação dos líderes do Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão e Turcomenistão.