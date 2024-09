Estreia nesta terça-feira (1º) uma série de encontros chamada de Café com Patronos, para celebrar os 40 anos da Feira do Livro de Caxias do Sul. A atividade reunirá, até o final da feira, alguns dos ex-patronos para conversas sobre os mais diversos enfoques da literatura. No primeiro encontro, os escritores Delcio Agliardi, Alessandra Rech e a atual patrona, Helô Bacichette, debatem a literatura infanto-juvenil, na Galeria Gerd Bornheim.