Agora é oficial. A escritora caxiense Helô Bacichette foi escolhida patrona da 40ª Feira do Livro de Caxias do Sul, que ocorre de 27 de setembro a 13 de outubro. Há quem diga que estava mais do que na hora. Nos bastidores, aliás, o nome da Helô vinha sendo ventilado há muito tempo. O anúncio ocorreu no final da tarde desta segunda-feira (27) chuvosa.