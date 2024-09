Em 40 anos, a Feira do Livro de Caxias do Sul reuniu milhares de leitores, autores e amantes da literatura para celebrar o personagem principal da história: o livro. Nas 40 edições, autores, de renomados a estreantes, participaram de bate-papos e encararam sessões de autógrafos, estabelecendo uma estreita relação com leitores e fãs.