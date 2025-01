São Chico Beatle Festival se inicia nesta sexta-feira, com programação gratuita. Confira as atrações

Lago São Bernardo, cartão postal da cidade da Serra, recebe a quinta edição do São Chico Beatle Festival a partir desta sexta Neimar De Cesero / Agencia RBS

Evento que já nasceu histórico por trazer logo em sua primeira edição, em 2017, personagens diretamente envolvidos com a trajetória dos Beatles, como a irmã de John Lennon, Julia Baird, e a banda residente do icônico Cavern Club, o São Chico Beatle Festival volta a investir alto para se consolidar entre os principais eventos em tributo ao Fab Four no Brasil.

Na edição que se inicia nesta sexta-feira e segue até domingo, mais uma vez às margens do Lago São Bernardo, os olhares irão se voltar para atrações vindas diretamente de Liverpool: a banda The Quarrymen, que teve John Lennon como integrante no final dos anos 1950, e o cantor e violonista Clark Gilmour, que irá apresentar um tributo a Bob Dylan. Outros destaques são o já consagrado projeto The Beatles no Acordeon, liderado por Diego Dias, e a LiverPoa Beatle Band, grupo porto alegrense, subirá ao palco com orquestra, em um show com arranjos inéditos do maestro João Paulo Sefrin.

Nesta sexta, o evento se inicia com o Coro Municipal de São Chico, seguido dos caxienses do Quarteto New Orleans, trazendo a linguagem jazzística ao repertório popular, e da banda local Chico Santo, cujo repertório une influências do blues, do soul e do rock ‘n’ roll. Fechando a programação, um dos mais conhecidos e respeitados tributos da América Latina, a Star Beatle, apresenta um repertório que passeia por todas as fases dos Beatles de maneira quase cronológica, respeitando até os figurinos utilizados em cada época.

Além dos shows e da decoração temática alusiva à cultura beatle, com direito a submarino amarelo inflável, o público poderá prestigiar a gastronomia e as cervejarias locais, feiras de adoção e de artesanato, estandes de agroindústria familiar e tatuagens instantâneas.

Toda a estrutura do evento é coberta e a programação é gratuita e aberta ao público. A organização é da prefeitura de São Francisco de Paula, em parceria com o Museu dos Beatles, de Canela.

PROGRAME-SE

O quê: São Chico Beatle Festival 2025

Quando: sexta, a partir das 18h; sábado, a partir das 12h, e domingo, a partir das 11h.

Onde: Margens do Lago São Bernardo

Quanto: evento gratuito

Sexta-Feira (17/1)

18h: abertura

18h30min: Coro de São Chico

19h: Quarteto New Orleans

20h: Chico Santo

21h: Star Beatles (Arg)

Sábado (18/1)

11h: abertura

11h15min: Bate-Papo Beatle

12h: Lareirau

13h15: Big Hits

14h30min: Tri Beatles

15h45min: Two Lennon's (ING-ARG)

17h: Chorinho Beatles

18h: Psicodelia Beatles

19h: Tributo a Freddie Mercury

20h30min: The Quarrymen (ING)

Domingo (19/1)